بالأسماء.. الملك عبد الله يصدر تعديلا وزاريا يشمل 11 حقيبة

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وكالات - الدويني فولي

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تعديل وزارى

كشفت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر إرادة ملكية سامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وفيما يلي نص الإرادة الملكية الصادرة اليوم:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

1. يعين معالي الدكتور "محيي الدين" شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. يعين معالي الدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.

3. يعين معالي الدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة.

4. يعين معالي المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة.

5. يعين معالي الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية.

6. يعين معالي السيد أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

7. يعين معالي الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

8. يعين معالي الدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة.

9. يعين معالي الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب.

10. يعين معالي الدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

11. يعين معالي الدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 10 ربيع الأول سنة 1441 هجرية، الموافق 7 تشرين الثاني سنة 2019 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، في قصر الحسينية. وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من تاريخ 7 نوفمبر الحالي:

1. معالي الدكتور رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة.

2. معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

3. معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزير المالية.

4. معالي السيدة جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام.

5. معالي المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة وزير البيئة.

6. معالي المهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل.

7. معالي الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب.

8. معالي الدكتور محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشئون الاقتصادية.

وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية اليوم الخميس، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

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