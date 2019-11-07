إبراهيم عيسى: المصريون موحدون قبل مجيء الرسول

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موحدون

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن المصريين موحدون ويعرفون عقيدة التوحيد من قبل مولد المسيح عليه السلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكتب عيسى على حسابه في تويتر: "أنت الإله الأحد لا شريك لك..  أنت تملأ الأرض بحبك..  أيها الإله المعبود الذي صنع نفسه، الذي صنع كل أرض وخلق كل ما عليها.. هذه تراتيل إخناتون سنة 1369قبل ميلاد المسيح وقبل بعثة سيدنا محمد بـ1980سنة .. مصريون مؤمنون قبل الأديان".

وعلق العديد من رواد تويتر على تدوينة عيسى، حيث كتب أحدهم: "الدين وفقاً للمفهوم الإسلامى هو كامل رسالات السماء إلى الأرض منذ خلق آدم إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فكلمة قبل الأديان دى ملهاش محل من الإعراب بالنسبالى، ده طبعاً مع كامل التقدير والانبهار الحقيقى بكل طريق خده الإنسان فى سبيل الوصول لخالقه، وبالذات إخناتون بفكره غير التقليدى".

وعلق آخر: "من أكثر المفاهيم المغلوطة في التاريخ القديم.. هي أن مصر القديمة كانت وثنية..  وهذا غير صحيح.. لقد قامت الثقافة المصرية القديمة علي ميثولوجي وكوزمولجي.. يؤمن بفكرة الاله الواحد الأعظم.. الذي قام بعملية الخلق..  وهو الإله "آتون"

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