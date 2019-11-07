» شوقى غريب: هدفنا التتويج ببطولة الأمم الأفريقية

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شوقى غريب

قال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب الشباب تحت 23 سنة، إنه لم يستقر حتى الآن على طريقة اللعب خلال مباريات البطولة، كل لقاء بطريقة مختلفة، حسب متطلبات كل لقاء وقوة كل فريق.

وأضاف "غريب" خلال حديثه لوسائل الإعلام اليوم قبل انطلاق البطولة مساء غد الجمعة، أن هدفنا التتويج بالبطولة المقامة على أرضنا.

وتابع مدرب الفراعنة أن اللاعب المصري ذكي وقادر على استيعاب التعليمات وتنفيذ كل الواجبات وتطبيق أكثر من طريقة لعب، وأن المنتخب الأوليمبي يتم إعداده لكأس العالم 2022.

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