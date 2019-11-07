  • الخميس 07 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:56 م
بحث متقدم

فجر السعيد تجري عملية جراحية خطيرة: "أستودعكم الله"

هيثم أحمد زكي

«فيروس نادر».. مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل هذا الشخص

جانب من الجنازة

بالصور.. بكاء نجوم الفن في جنازة هيثم أحمد زكي

فجر السعيد

فجر السعيد تستقبل العملية الرابعة بـ "دعاء الاستغفار"

الملك عبدالله

بالأسماء.. الملك عبد الله يصدر تعديلا وزاريا يشمل 11 حقيبة

هيثم زكي

عاجل.. وصول جثمان هيثم زكي لمسجد مصطفى محمود

إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى: المصريون موحدون قبل مجيء الرسول

حسام البدرى

تغييرات بالجملة فى تشكيل "الفراعنة" أمام ليبيريا

نجوم الوسط الفني فى انتظار جثمان الراحل هيثم زكي

«فيروس نادر».. مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

آخر الأخبار

هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تعرف على الوصية التي تركها أحمد زكي لنجله هيثم قبل وفاته

#

تعر على سر حزن هيثم أحمد زكي في الأيام الأخيرة قبل وفاته

#

تعرف على أخو هيثم أحمد زكي الوحيد الذي لا يعرفه الجمهور

#

من هي "إنجي سلامة" التي اكتشفت وفاة "هيثم أحمد زكي"؟

كشفت مصادر مقربة من الفنان الراحل هيثم احمد زكي، تفاصيل جديدة عن المرض الذي كان يعاني منه الفنان الشاب قبل رحيله، وأوضحت أن الراحل أصيب منذ ما يقرب من 18 شهرا بفيروس نادر في المعدة، وكان يلتقى علاجا له، حسب فيتو.

وكان أحد أفراد الأمن الخاص بالكمبوند الذي يسكن فيه الفنان هيثم احمد زكى قد أكد في أقواله أمام مباحث الشيخ زايد، أن الراحل ظهر فجر أمس الأربعاء، وكان مصابا بحالة آلام في البطن وقيء وخرج من شقته وتوجه إلى إحدى الصيدليات ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة، لتجده متوفًى.

وكان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغا من خطيبة الفنان هيثم احمد زكى بعدم إجابته عن اتصالاتها الهاتفية، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة، وأفاد التقرير الطبي الأولى بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى فجر اليوم الخميس بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بمنزله في مدينة الشيخ زايد، وذلك عن عمر يناهز الـ 35 عاما، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» شوقى غريب: هدفنا التتويج ببطولة الأمم الأفريقية
» دينا الشربيني تنفعل في جنازة الراحل هيثم زكي.. لهذا السبب
» الأهلى يستأنف تدريباته الاثنين المقبل
» شركة عالمية لتحليل أداء لاعبى الزمالك
» مفاجأة.. فنجان من القهوة يوميا يحميك من هذا السرطان
» الزمالك ينعى الفنان الشاب هيثم أحمد زكى
» ماذا قال هيثم أحمد زكي عن "الموت" قبل وفاته بأيام؟
» تعرف على الوصية التي تركها أحمد زكي لنجله هيثم قبل وفاته
» تعر على سر حزن هيثم أحمد زكي في الأيام الأخيرة قبل وفاته
» تعليق مفاجيء من ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:07 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه