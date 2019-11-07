بالصور.. بكاء نجوم الفن في جنازة هيثم أحمد زكي

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هيثم احمد زكي

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حرص عدد من نجوم الفن على أداء صلاة الجنازة على الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي توفى صباح اليوم، بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية.

وحضر عدد كبير من الفنانين تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود، في مقدمتهم الفنان محمد هنيدي ودلال عبد العزيز ومحمد إمام وناهد السباعي وزينة عمر السعيد، أشرف زكي، هشام ماجد، بالإضافة على اللاعب محمد عبد المنصف وزوجته لقاء الخميسي.

وانهارت كلٌّ من الفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة زينة وكذلك الفناة ناهد السباعي، أثناء تواجدهما لحضور الجنازة.

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