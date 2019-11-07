الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل هذا الشخص

07 نوفمبر 2019 - 04:16 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل في مواطن سعودي، متهم بترويج المخدرات في محافظة جدة.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم، تنفيذ حكم القتل، على المواطن المتهم بناءًا على أمر ملكي بعد استنفاد كافة درجات التقاضي أمام المحكمة، وجاء نص البيان الذي أصدرته- حسب وسائل إعلام محلية-، كالتالي:

بفضل من الله تم القبض على / عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي – سعودي الجنسية -، عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة, وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي اليوم الخميس، 10 / 3 / 1441هـ ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.