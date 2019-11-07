فجر السعيد تجري عملية جراحية خطيرة: "أستودعكم الله"

07 نوفمبر 2019 - 04:42 م

بعد الوعكة الصحية الخطيرة التي أصابتها والتي أدت إلى إصابتها بالشلل وعدم تمكنها من الحركة، أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن عودتها تدريجيًا للمشي مرة أخرى، موجه شكرها للطبيب الذي يعالجها.

كما أعلنت الإعلامية الكويتية الشهيرة، والتي انفردت بأول حوار صحفي مع الرئيس الأسبق حسني مبارك منذ عزله، أنها تستعد لإجراء عملية رابعة في رحلة علاجها حتى تتمكن من المشي بشكل طبيعي.

وكتبت في تغريدة على "تويتر :" دكتور محمد اعجز وأقول الله يجزاك خير وعدتني بأن أعود للمشي والحمدلله بفضل الله وجهودك بديت أتحسن".

وتابعت "السعيد" :" جهودك معايا تشكر عليها، وأنا فخورة بك لولاك لما كان هذا التطور الذي أنا عليه ولما كنت تمكنت من السير، وإن شاء الله أصبح أفضل من السابق".

فيما رد عليها الطبيب، قائلًا :" بل أنا فخور بك، الفضل لك أنا الطبيب وأنا أساعدك، وأنت أصبحت أفضل من السابق".

وكتبت فجر السعيد في تغريدة أخرى :" توكلت على الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعك يارب نفسي وجسدي وعقلي وروحي".

وأضافت في تغريدة :" اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذُ بك من شرِ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت.سبحانه الذي نجاني من #اللي_فات قادر ينجيني من اللي #جاي. سبحان الله ولا اله الا أنت".

كما نشرت فيديو وكتبت عليه :" شكراً وزير الصحه الشيخ باسل الصباح على هذه الخطوه الرائعه بإرسال عيالنا الدكاتره الكويتيين لممارسة الطب في المستشفيات الفرنسيه الكبرى متزاملين من الدكاتره الكبار " .

وتفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل ومتابعيها داعين لها بالشفاء.

شكراً وزير الصحه الشيخ باسل الصباح على هذه الخطوه الرائعه بإرسال عيالنا الدكاتره الكويتيين لممارسة الطب في المستشفيات الفرنسيه الكبرى متزاملين من الدكاتره الكبار???????????? pic.twitter.com/zG61mgpaXs — فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) November 4, 2019 شكراً وزير الصحه الشيخ باسل الصباح على هذه الخطوه الرائعه بإرسال عيالنا الدكاتره الكويتيين لممارسة الطب في المستشفيات الفرنسيه الكبرى متزاملين من الدكاتره الكبار???????????? pic.twitter.com/zG61mgpaXs — فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) November 4, 2019

