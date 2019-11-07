» «البدري» يعلن تشكيل المنتخب أمام ليبيريا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه لمواجهة ليبيريا المقرر إقامتها اليوم الخميس على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود علاء – محمود وحيد
خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أحمد جمعة – حسين الشحات
وعلى مقاعد البدلاء كل من: باهر المحمدي – حمدي فتحي – محمد هاني – مروان حمدي – أيمن أشرف – محمد عواد – حسام حسن – كريم طارق – عبدالله جمعة – محمد بسام
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