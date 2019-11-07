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بث مباشر.. مباراة منتخب مصر وليبيريا
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين منتخب مصر وليبيريا.
فجر
04:55
شروق
06:20
ظهر
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عصر
14:45
مغرب
17:07
عشاء
18:37