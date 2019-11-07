  • الخميس 07 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم
ابوتريكة

رسالة «أبوتريكة» لمحبيه بمناسبة عيد ميلاده

هيثم احمد زكي

بعد تشريحه.. سبب صادم وراء وفاة هيثم زكي يفعله شباب"الجيم"

منتخب مصر

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر وليبيريا

هيثم أحمد زكي

«فيروس نادر».. مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل هذا الشخص

كاف

«كاف» يلغي تعاقده مع «لاجاردير» الفرنسية

فجر السعيد

فجر السعيد تجري عملية جراحية خطيرة: "أستودعكم الله"

طاهر

ضربة موجعة للمنتخب الأولمبي قبل افتتاح أمم إفريقيا

جانب من الجنازة

بالصور.. بكاء نجوم الفن في جنازة هيثم أحمد زكي

الملك عبدالله

بالأسماء.. الملك عبد الله يصدر تعديلا وزاريا يشمل 11 حقيبة

بالفيديو.. الكشف عن تميمة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

الرياضة

امم افريقيا
امم افريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«المسابقات» تعلن مواعيد مؤجلات مسابقة الدوري العام

#

«سونج» يعلن القائمة النهائية لمنتخب الكاميرون

#

بعد تأجيل الدوري.. رد الأهلي على بيان اتحاد الكرة

#

مواعيد مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

مصر

المصريون

امم افريقيا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا «توتال مصر 2019، «TOTAL U-23 Africa Cup of Nations EGYPT 2019» عن تميمة البطولة التي ستنطلق غدا الجمعة باستاد القاهرة وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

يذكر أن مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الأوليمبي ونظيره المالي ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة ويقع المنتخب في المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا.

وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربة موجعة للمنتخب الأولمبي قبل افتتاح أمم إفريقيا
» «جاتوجاتو» حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي أمام مالي
» بالفيديو.. الكشف عن تميمة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» «البدري» يعلن تشكيل المنتخب أمام ليبيريا
» مدرسان يغتصبان طالبة "عمياء" داخل فصل المدرسة
» شوقى غريب: هدفنا التتويج ببطولة الأمم الأفريقية
» دينا الشربيني تنفعل في جنازة الراحل هيثم زكي.. لهذا السبب
» الأهلى يستأنف تدريباته الاثنين المقبل
» شركة عالمية لتحليل أداء لاعبى الزمالك
» مفاجأة.. فنجان من القهوة يوميا يحميك من هذا السرطان
» الزمالك ينعى الفنان الشاب هيثم أحمد زكى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه