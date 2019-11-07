» بالفيديو.. الكشف عن تميمة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

07 نوفمبر 2019 - 05:13 م

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا «توتال مصر 2019، «TOTAL U-23 Africa Cup of Nations EGYPT 2019» عن تميمة البطولة التي ستنطلق غدا الجمعة باستاد القاهرة وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

يذكر أن مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الأوليمبي ونظيره المالي ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة ويقع المنتخب في المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا.

وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.