التضامن تطلق موقعها الإليكتروني للتواصل مع المواطنين

أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة، ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التواصل المنشود والهادف مع جميع فئات المجتمع.

تتضمن المرحلة عددا من الخدمات التي تم استحداثها، منها العديد من وظائف الاستعلام وفقاً لنوع المستخدم، حيث يستطيع المؤمن عليه الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي والاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة، بالإضافة إلى الاستعلام عن الاستقطاعات.

كما يوفر الموقع مجموعة من الخدمات التي تهم صاحب العمل، حيث يستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور، كما يستطيع استعراض العمالة المستمرة للتعرف على تاريخ بدء الاشتراك الخاص بهم وآخر أجر أساسي لهم وآخر أجر متغير، واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها.

ويمكن التعرف على الموقع من خلال الرابط التالي: http://nosi.gov.eg/ar/pages/homepage/hime.aspx