«كاف» يلغي تعاقده مع «لاجاردير» الفرنسية

07 نوفمبر 2019 - 05:56 م

ألغى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تعاقده مع شركة «لاجاردير» الفرنسية المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف، حسبما ذكرت تقارير صحفية فرنسية.

جاء قرار «الكاف» بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات تمت بين المسئولين بالكاف ليستقر الرأى على إنهاء التعاقد.

وكان العقد بين الطرفين ساريًا حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار أمريكي.

واعترضت شركة "لاجاردير" على قرار الاتحاد الأفريقي، بفسخ التعاقد المبرم بينهما، من جانب واحد.

واعتبرت "لاجاردير" ما حدث أمرا غير قانوني، لأن فسخ التعاقد يتوجب أن يكون باتفاق الطرفين وليس من أحدهما كما فعل الـ"كاف".

وأصدرت مجموعة "لاجاردير" بيانا أكدت فيه أن ما حدث من الاتحاد الأفريقي يعد مسيئا ولا أساس قانوني له، ولا يحق للـ"كاف" فسخ التعاقد من طرف واحد.

وأوضحت المجموعة الخاصة بتسويق حقوق البث، أن هناك تحقيقا جاريا في الوقت الحالي في لجنة "كوميسا" وهي المجموعة الخاصة بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب قارة أفريقيا.

وأكدت "لاجاردير" أن "كوميسا" لم تعلن قرارها بعد بشأن التحقيقات الجارية، الخاصة بالعقد المُبرم بين "كاف" و"لاجاردير".

ولم تغلق شركة تسويق حقوق البث، باب التفاوض مع الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل وسط، حيث طالبت "كاف" بالوفاء بالتزاماته وتعاقداته، مع التوصل إلى تسوية معقولة.

يُذكر أن "لاجاردير" كانت تتولى تسويق كافة البطلولات التابعة للاتحاد الأفريقي، مثل كأس الأمم الأفريقية وكأس الأمم للاعبين المحليين، بالإضافة إلىبطولات الأندية، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى بطولات الشباب والناشئين.