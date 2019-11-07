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رسالة «أبوتريكة» لمحبيه بمناسبة عيد ميلاده

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ابوتريكة
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المصريون

الاهلى

ابوتريكة

عيد ميلاده

حرص النجم محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، رسالة إلى محبيه بمناسبة عيد ميلاده الـ41، الذي يوافق اليوم الخميس 7 نوفمبر.

وكتب «أبو تريكة» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شكرا للجميع على الرسائل والمشاعر الجميلة والصادقة وربنا يُديم المحبة والسلام والرضا والقناعة بين الجميع".

وأضاف: "علمتني الحياة أنّ الدّنيا محطات، أجمل ما فيها اللقاء، وأصعب ما فيها الفراق، لكنّ الذّكرى هي الرّباط، شكراً جزيلاً".

وحرص عدد من نجوم الكرة على تهنئة أبو تريكة بمناسبة عيد ميلادة الـ41 عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر).


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