» أردوغان يكشف عن نجل البغدادي ويعلن مصيره

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نجل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، قائلًا: "إنه بين آل الأخير الموقوفين في تركيا"، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من حمضه النووي.

وتعمل تركيا على نقل أفراد أسرة زعيم "داعش"، الذين ألقي القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، مشيرًا إلى أنهم سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل التركية، حسبما أكد أردوغان.

ولفت إلى أن عدد عناصر "داعش" الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ إلى اليوم 76 ألفًا، والذين تم ترحيلهم 7550، فيما يقبع حاليا 1149 منهم في السجون.

ويأتي ذلك غداة إعلان أردوغان أن القوات التركية ألقت القبض على زوجة البغدادي، وشقيقته، ونجله.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: "قمنا باعتقال زوجته ولكننا لم نثر ضجة.. وأعلن ذلك للمرة الأولى". وتابع: "لقد قمنا باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا".

وألقت الرئاسة التركية القبض على شقيقة البغدادي حيث أعلن فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال لدي الرئاسة التركية، القبض على شقيقة البغدادي، دون المزيد من التفاصيل أو ذكر المكان الذي تم فيه اعتقالها.