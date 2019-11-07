وديًا.. منتخب مصر يحقق فوزًا هزيلًا على ليبيريا

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المصريون

منتخب مصر

ليبيريا

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزًا هزيلًا على ليبيريا، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

شهدت بداية المباراة حماسا شديدا من الفريقين ، وأهدر أحمد سيد زيزو لاعب المنتخب الوطني والزمالك الفرصة الأولي للمنتخب أمام ليبيريا في الدقيقة الاولي من عمر المباراة، قبل أن يهدر أحمد جمعة أيضا فرصة أخرى بعدها بأقل من دقيقتين أمام مرمى الضيوف.

وفى الدقيقة 22 تتهادى الكرة أمام حسين الشحات داخل منطقة جزاء منتخب ليبيريا، دون رقابة على جناح أيمن المنتخب، الذى سدد كرة قوية ولكن فى منتصف المرمى ليحولها الحارس إلى ضربة ركنية.

ويسيطر منتخب مصر على مجريات اللقاء تماما، ويشن أكثر من هجمة على مرمى الضيوف لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفى الدقيقة 42 يجرى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب أول تغييراته، بنزول كريم طارق بدلا من حسين الشحات الذى تعرض للإصابة بعد تدخل قوى من أحد لاعبى ليبيريا.. وتمر الدقائق المتبقية دون جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، يجرى حسام البدرى التغيير الثانى بنزول مروان حمدى على حساب أحمد جمعة، كما دفع المدير الفنى بحمدى فتحى على حساب طارق حامد فى الدقيقة 56 من عمر المباراة، كما شارك باهر المحمدى ومحمد هانى على حساب محمود علاء وأحمد فتحى فى الدقيقة 59 لمنحهم الفرصة، وعبد الله جمعة بدلا من محمود وحيد فى الدقيقة 65.

وفى الدقيقة 75 يرفض الحكم أحمد الغندور احتساب ركلة جزاء لأحمد سيد زيزو بعدما تعرض لعرقلة داخل منطقة جزاء ليبيريا.. وينجح حمدى فتحى فى الدقيقة 86 فى إحراز هدف التقدم للفراعنة بعدما تسلم تلقى عرضية من محمد هانى نجح فى تحويلها داخل مرمى ليبيريا.

وعقب الهدف يدفع حسام البدرى بأيمن أشرف على حساب عمرو السولية، وتمر الدقائق المتبقية دون جديد ليفوز منتخب مصر على ليبيريا بهدف نظيف.

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