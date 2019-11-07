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أول تعليق لـ«البدري» على إصابة حسين الشحات

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علق حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر على الإصابة التي تعرض لها حسين الشحات صانع ألعاب الأهلي خلال مشاركته مع الفراعنة في المباراة الودية أمام ليبيريا.

وقال «البدري»، «فور انتهاء اللقاء حرصت على الأطمئنان على اللاعب الذي يشعر بالخوف من أن تكون الإصابة قوية»، مضيفًا أن اللاعب اتجه لأحد المستشفيات القريبة لإجراء الأشعة والأطمئنان عليه.

وتابع، «الشحات من أهم العناصر التي اعتمد عليها منذ قدومي لقيادة المنتخب.. وأتمنى أن تكون الإصابة بسيطة».

يذكر أن المنتخب الوطني حقق فوزًا هزيلًا على ليبيريا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.


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