من هو الفنان الذي دخل القبر مع هيثم زكي ودفنه؟

07 نوفمبر 2019 - 08:41 م

كشفت الفنانة التونسية درة، عن الفنان الذي تولى دفن الراحل هيثم أحمد زكي، اليوم بعدما تأخر وصول جثمان الفنان؛ بسبب عدم وجود أحد من أفراد أسرته لاستلام الجثة.

وقالت درة: إن أحمد السقا تولى دفن الراحل هيثم احمد زكى، معلقة: "ما فيش زيه هو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون".

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، "أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير هو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون.. أحمد السقا مفيش زيه.. شهادة حق".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صرح في وقت سابق اليوم أن السبب الرئيسي في تأخير وصول جثمان الفنان هيثم احمد زكى للصلاة عليه في مسجد مصطفى محمود، هو عدم وجود أحد من أفراد أسرته لاستلام الجثة.

وأضاف "زكي" حينها أنه في حالة عدم ظهور أحد من أقاربه لاستلام الجثة، سيصدر المحامي العام قرارا باستلام الجثة ودفنها.

يذكر أن الفنان هيثم احمد زكى توفي عن عمر ناهز 35 عاما، وسيقام العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد يوم السبت المقبل.