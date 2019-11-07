» «ميدو»: منتخب مصر «وحش».. وهناك لاعبين لايستحقوا تمثيل الفراعنة

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انتقد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، مستوى عدد من اللاعبين بمنتخب مصر، مؤكدًا أنهم لا يستحقوا نيل شرف اللعب بقميص الفراعنة، وذلك بعد الفوز الهزيل للفراعنة على ليبيريا اليوم الخميس بهدف دون رد.

وكتب «ميدو» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أثناء مباراة مصر وليبيريا:"منتخب مصر وحش اوي بصراحه في لاعيبة ما تستحقش نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا ولا حتى على مستوى التجربة".

وتقام مباراة مصر وليبيريا ضمن استعدادات الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).


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