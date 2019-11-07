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تعرف على النظام الجديد للسوبر الإسباني وموعد القرعة

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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس عن النظام الجديد، لبطولة كأس السوبر الإسباني، والذى سيلعب فى شهر يناير المقبل.

وأعلن الاتحاد الإسباني، أن قرعة السوبر الإسباني، سوف تجرى يوم الاثنين المقبل فى الساعة الرابعة عصرا، بتحديد مواجهات نصف النهائي.

ويتواجد الرباعى فالنسيا بطل كأس إسبانيا، بجانب برشلونة الوصيف، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وريال مدريد أصحاب المراكز الثانى والثالث فى الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراتى نصف النهائي، يومى 8 و 9 من شهر يناير 2020، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 من نفس الشهر. 

جدير بالذكر أن برشلونة، هو حامل لقب كأس السوبر، فى أخر نسخة على حساب فريق إشبيلية، بنتيجة 2 - 1.

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