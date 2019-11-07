» إيقافات بالجملة بعد شغب قمة السلة بين الأهلي والزمالك

07 نوفمبر 2019 - 09:29 م

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، إيقاف عدد من لاعبي الزمالك والأهلي بالإضافة إلى إيقاف عصام عبد الحميد 4 مباريات عقب دخول الطرفين في مشاجرة بعد لقاء الفريقين الأخير في دور الـ16 من كأس مصر، والذي انتهي بفوز الفريق الأحمر.

1 – إيقاف عصام عبد الحميد، المدير الفني لفريق الزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيها.

2 – إيقاف وائل بدر، مدرب نادي الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيهًا.

3 – إيقاف هيثم السحرتي، لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيهًا.

4 – إيقاف إسلام سالم، لاعب الزمالك مباراة واحدة وتغريمه 10 ألاف جنيها.

5 – إيقاف إبراهيم الجمال، لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيها.

6 – إيقاف أحمد إسماعيل، لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيها.

7 – تغريم سمير جودة، مدرب الزمالك 10 ألاف جنيها وتغريم وسام عماد، لاعب الزمالك 5 ألاف جنيها.

8 – تغريم كلًا من محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي 2500 جنيها.

9 – تغريم كلًا من عمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك 2500 جنيها.

10 – توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيها، لإخلاله بالعدد المتفق عليه.

11 – نقل مباراة واحدة لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب قبل موعد المباراة المذكورة بـ 3 أيام.