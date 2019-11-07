سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

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 شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 7-11-2019 ، استقرارًا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 16.09جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 16.07 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

 أما سعر الدولار فى بنك القاهرة بلغ 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامي 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع. كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

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