مقتل 10 جنود في هجوم لـ "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا

07 نوفمبر 2019 - 11:40 م

قتل 10 جنود، الخميس، في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، شمال شرقي نيجيريا.



وبحسب وسائل إعلام محلية، شن مسلحون من "بوكو حرام"، هجوما على منطقة عسكرية بمدينة "دامبوا" في مقاطعة بورنو، ما أسفر عن مقتل 10 جنود، وإصابة 9، وفقدان 12 آخرين.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الجيش النيجيري حول الهجوم.

ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام"، بحياة الآلاف، وتسببت في تشريد ملايين آخرين في نيجيريا.

كما بدأت الجماعة، منذ 2015، شن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا، مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

و"بوكو حرام"، جماعة نيجيرية مسلحة تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.