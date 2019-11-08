توفيق عكاشة يكشف: هذا ما يحدث الآن في العراق

08 نوفمبر 2019 - 10:30 م

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أن دولة العراق تشهد الآن انقلابًا على القواعد الاجتماعية الأمريكية التي وضعها الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر، التي كانت تهدف للقضاء التام على القومية العراقية، فانتفض الشعب العراقي الآن، لكي يعيد العراق لأصله.



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن القومية العراقية هي البيت الكبير لجميع طوائف الشعب العراقي، لافتَا إلى أن مطالب الشعب العراقي في تظاهرته الآن، تتمثل في اعادة صياغة دستور جديد، يقضي على الطائفية والعرقية.

