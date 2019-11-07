عكاشة: هذا ما يحدث في باريس العرب"لبنان"

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أحد أمنيات حياته منذ أن كان صغيرًا أن يزور لبنان، لكي يشاهد جمال الطبيعية في هذا البلد الجميل، لافتَا إلى أن بيروت دولة لديها عمالقة في الفن.
وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "أنا بتكلم عن الأجيال القديمة، لكن أجيال السيلكون اللي موجودة دلوقتي أنا ما أعرفهاش، أنا أعرف جمال الفنان فيروز، والفنانة صباح، أعرف الكثير من الفنانين الذي لم يجعلوا من السيلكون قضية رئيسية". 
ولفت إلى أن لبنان بها جمال رباني سواء في الطبيعة أو النساء أو الرجال، معقبًا: " فيها جمال مالوش حل، ليه نعمل عمليات تجميل، هنتحول لتماثيل". 
وأشار إلى أن الميك آب أمر هام لكل من يظهر على التلفاز، مستطردًا: "أنا مش بحط ميكب ولا بحط كريم أساس، ربنا خلقني كده".


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