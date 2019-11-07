هذا ما قالته رضوى الشربيني عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

المصريون ـ متابعات

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قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بارتداء ملابس سوداء؛ حدادًا على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قائلة: "كنت هطلع بلبس تاني خالص، لكن أنا وفريق العمل قررنا إن مش هيكون عندنا مقدمة بسبب وفاته".
وتابعت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الخميس: "ربنا يرحمه ويتولاه برحمته، ويجعل مثواه الجنة"، لافتة إلى أنه لم يكن صديقها، وأنها رأته في حياتها 3 مرات فقط.
وأشادت بالراحل، قائلة: "هيثم كان شخص غلبان وطيب، وشخص مش مضر خالص، ومات فجأة وفي سن 35 سنة"، مستكملة: "عاش يتيم ومات وحيد، الله يرحمه، ادعوله ربنا يرحمه وإقرأوا له الفاتحة، وربنا كريم"، مؤكدة أن خبر الموت الفجأة صعب للغاية.


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