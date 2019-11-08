  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:44 م
بحث متقدم
أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

المتظاهرون في العراق

قنابل إيرانية وصرية وراء مقتل المتظاهرين في العراق

كاف

"كاف" يفسخ تعاقده مع "لاجاردير"

تميم

مسئول سعودي يكشف إجراءات قطرية للعودة لدول الخليج

ستاد القاهرة

موعد فتح أبواب إستاد القاهرة أمام الجماهير

مقتل 10 في فض اعتصام البصرة

مقتل 10 وإصابة 150 في فض اعتصام البصرة

صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها

صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها

الشوباشي

الشوباشي : للأسف دخلنا في الفخ

ارشيف

إصابة 37 طالبا في انقلاب أتوبيس رحلات بسفاجا

سيدة مغربية تقبل يد إيفانكا ترامب

تقبيل يد"إيفانكا ترامب" يثير ضجة بالمغرب

"FBI" يتهم موظفين بـ"تويتر" بالتجسس لصالح دولة خليجية

عرب وعالم

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

محل عطور يقود شبكة دعارة في دولة خليجية

#

في دولة خليجية.. يسب والدته ويطالبها بالذهاب للمرقص

#

فنانة خليجية تظهر بـ"لوك أحلام" وتثير الجدل

#

ضرائب جديدة على السجائر والسكريات في دولة خليجية

تويتر

أخبار السعودية

التجسس

FBI

مكتب التحقيقات الأمريكية

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI " عن أن موظفين سابقين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متهمين بالتجسس لصالح السعودية.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، صورة علي الزبارة"مواطن سعودي" متهم بالوصول لمعلومات شخصية لأكثر من 6000 حساب على تويتر عام 2015، كذلك نشر صورة أخرى للمواطن السعودي أحمد المطيري "مقيم في كندا" الذي كان وسيطا بين مسئولين سعوديين، وموظفي "تويتر"

ولم ينشر مكتب التحقيقات، صورة أحمد أبو عمر،وفقا لـ"واشنطن بوست" "حيث سبق اعتقاله في الولايات المتحدة الأمريكية"، وهو مواطن أمريكي يزعم تجسسه على حسابات ثلاثة مستخدمين.

  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكتة دماغية لمراهق بسبب الفيديو جيم
» بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة.. هذه عقوبته
» صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها
» الجرجير يتسبب في أزمة كبد لرجل مكسيكي
» عادة غير متوقعة لـ "دياب" فى الحفلات
» العثور علي سائح مفقود داخل أحشاء سمكة قرش
» زلزال يقتل 4 أشخاص ويصيب 70 شخصا بإيران
» دودة تأكل دماغ رجل بسبب إدمانه " الحلزون"
» مصر للشباب تستضيف مالى فى افتتاح أمم أفريقيا
» خاتم زواج مفقود يقود صاحبه إلي كنز ثمين
» الصادق المهدي يُطالب بتسليم البشير إلى "الجنائية الدولية"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه