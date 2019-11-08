» عادة غير متوقعة لـ "دياب" فى الحفلات

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عمرو دياب
عمرو دياب

سارة أشرف

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حفلات

عمرو دياب

جمهور

قال الفنان عمرو دياب، إنه لا يحب مشاهدة جمهوره أثناء الحفلات قبل صعوده على المسرح، موضحا بأنه يصعد مرة واحدة إلى المسرح ثم يرى الجمهور.  

وتابع الفنان خلال حواره مع برنامج "الحكاية": أصدر أغنية كل 15 يوما، معبرا عن سعادته البالغة بجمهور الرياض.

وأوضح "دياب"،  اخترعت فكرة الغناء قبل أن أدخل المسرح، خلال فترة عملى بالهرم، تأخرت فى أحد الأيام لبعض الوقت، وحينما وصلت أخذت الميكروفون وغنيت قليلا حتى وصلت إلى المسرح  فرأيت الجمهور معجبين بالأمر فكررته كثيرًا.


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