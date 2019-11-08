تقبيل يد"إيفانكا ترامب" يثير ضجة بالمغرب

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سيدة مغربية تقبل يد إيفانكا ترامب
سيدة مغربية تقبل يد إيفانكا ترامب

علي محمود

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مواقع التواصل

إيفانكا ترامب

تقبيل يد إيفانكا

تمليك الأراضي الجماعية

أثار تقبيل قروية مغربية، يد "إيفانكا ترامب" أثناء زيارتها لضواحي سيدي قاسم المغربية، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث وصف المتابعون هذا التصرف بـ"المهين للمرأة المغربية".

وفي سياق متصل اعتبرآخرون ما أقدمت عليه القروية المغربية تقليد سائد في بعض المناطق للتعبير عن الترحيب بالضيف.

وكانت "إيفانكا ترامب"، قد دشنت أمس الخميس، عملية تمليك الأراضي الجماعية، التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتدي الألفية بتنسيق مع مديرية الشئون القروية بوزارة الداخلية المغربية.  

 


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