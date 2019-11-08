الشوباشي : للأسف دخلنا في الفخ

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إكسترا نيوز

فريدة الشوباشي



انتقدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ،الأوضاع السياسية الراهنة بسوريا و العراق ، قائلة :" للأسف دخلنا في فخ الشرذمة و تقسيم الأوطان لطوائف ، العدو أصبح لا يفرق بين الطوائف ، معقبة :" أنا حزينة علي اللي بيحصل في الدولة العربية ".

و أضافت الشوباشي خلال حديثها لفضائية "اكسترا نيوز " ، جماعة الإخوان المسلمين اتبعت منهج العنف في كافة الدولة العربية ، معقبة :" كل حاجة عندهم جرائم و عنف ، هم من قتلوا رئيس الوزراء الأسبق محمود فهمي النقراشي ،و القاضي أحمد الخازندار ، جرائم الإخوان مستمرة ولم تنتهِ ".

 و تابعت الكاتبة الصحفية : الإخوان حاولوا اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، و هم الآن يغتالون شعب بأكمله بأفكارهم الدموية ، فهم يستغلون الشباب و يحاولوا هدم طموحاتهم ".

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