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الجرجير يتسبب في أزمة كبد لرجل مكسيكي

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دودة تتشبث بكبد رجل مكسيكي
دودة تتشبث بكبد رجل مكسيكي

متابعات - أمينة عبد العال

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الكبد

دود

الجرجير

 تسبب تناول رجل مكسيكي40 عاما  لـ" جرجير" غير مغسول  في إصابته بأزمة في الكبد بعد أن تشبست دودوة  بكبده وأتلفتها، وتم احتجازه بالمستشفي، بعد اكتشافها بالمنظار.

يذكر أن الرجل عاني من أعراض شحوب الشفتين واللسان، وكشفت التحاليل عن فقر دم يعاني منه الرجل وانسداد في القنوات الصفراوية التي تصل الكبد بالجهاز الهضمي.


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