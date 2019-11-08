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بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة.. هذه عقوبته

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بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة
بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة

الدويني فولي

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الشرطة

الشرطة البريطانية

بنزين

حكم علي المواطن البريطاني جاستن جاكسون 28 عاما، بالسجن  3 سنوات و9 أشهر لرش البنزين علي رجال الشرطة أثناء مطاردتهم لسارق علي متن دراجة بخارية مسروقة بمدينة باسيلدون في مقاطعة إسيكس، مايو الماضي.

يذكر أن جاستن قام برش الشرطة برشاش مائي محمل بالبنزين في محاولة لعرقلة محاول الشرطة اعتقال السارق، واعترف بجريمته موجها اعتذار للشرطة عما بدر منه.


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