مسئول سعودي يكشف إجراءات قطرية للعودة لدول الخليج

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تمويل الارهاب

مسئول سعودي

قال مسئول سعودي بارز، إن قطر تسعى لتخفيض حدة التوتر مع دول الخليج؛ حيث إنها اتخذت حزمة من الخطوات في سبيل ذلك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المسئول السعودي، الذي تحدث للصحفيين في واشنطن، ورفض عدم نشر اسمه، أنه من بيت تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بكافحة تمويل الإرهاب.

يما شدد المسئول، على أنه رغم هذه الخطوات؛ إلا إنه يتعين على قطر فعل المزيد لمعالجة الخلاف القائم منذ عام 2017.

يذكر أ السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها بقطر منذ يونيو 2017، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.  


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