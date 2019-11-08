«السيسي» يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات مصر الجديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الأعمال تتضمن كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من احياء سفير وهارون والتجنيد، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبوبكر والخليفة المأمون، تلك المشروعات التي تهدف إلى تسهيل حركة المرور داخل حي مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسيّة الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وكذلك لداخل العاصمة القاهرة.