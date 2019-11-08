حزب الحرية المصري يفتتح مقره الـ 313

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الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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افتح حزب الحرية المصرى، الذي يترأسه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، مقره الـ313 بدار السلام بالقاهرة.

وأعلن الحزب، افتتاحه المقر 313  للحزب بأمانة دار السلام، وذلك تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، وبحضور الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، والمهندس رأفت زكي أمين تنظيم الحزب بالقاهرة، ومحمد عبد اللطيف رئيس قطاع جنوب، وحسن مهران أمين القسم.

 
 وألقى الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، كلمة أشاد فيها بجهود الدولة وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات عديدة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع أنحاء البلاد، وبدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع، مشيدا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحيته للشعب المصري العظيم الذي تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادي .

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