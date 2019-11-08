حزب الحرية المصري يفتتح مقره الـ 313

08 نوفمبر 2019 - 05:00 م

افتح حزب الحرية المصرى، الذي يترأسه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، مقره الـ313 بدار السلام بالقاهرة.



وأعلن الحزب، افتتاحه المقر 313 للحزب بأمانة دار السلام، وذلك تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، وبحضور الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، والمهندس رأفت زكي أمين تنظيم الحزب بالقاهرة، ومحمد عبد اللطيف رئيس قطاع جنوب، وحسن مهران أمين القسم.







