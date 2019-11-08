» تصريح مفاجئ لعائلة "هيثم زكي" بشأن جثته

08 نوفمبر 2019 - 05:10 م

قالت عائلة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن رفضهم استلام جثته من مشرحة زينهم عار تمامًا من الصحة، مؤكدين أنهم من استلموا الجثة.





وقال يوسف الدسوقي ابن عم الراحل، إن العائلة قررت إقامة العزاء اليوم بمسقط رأس الفنان الراحل أحمد زكي والد الفقيد، ثم إقامة العزاء غدا في الشيخ زايد بالقاهرة.









وكان “يوسف” قال في تصريحات سابقة: “إنه فور تلقيهم اتصال تليفوني من أحد أفراد العائلة المقيمين في القاهرة بوفاة الفنان الراحل، توجهوا على الفور إلى مشرحة زينهم ومكان تشييع الجثمان”، نافيا تأخر الاستلام بسبب ما قيل بشأن عدم تواجد أهله.









وأضاف أنهم كانوا متواجدين بالمشرحة بعد التصريح بالدفن، ولكن نظرا لكونهم غير معروفين إعلاميا لم يتعرف عليهم أحد من المشرحة، وكان التواصل مع زملاء الفنان الراحل، مشيرا إلى أن من استلم الجثمان هم أبناء عم الفقيد “أحمد وعمرو شعبان وكريم الدسوقي”، لافتا إلى أن أفراد العائلة شاركوا في حضور مراسم الدفن والعزاء.









وأوضح “يوسف” أن مدينة الزقازيق هي مسقط رأس الفنان الراحل أحمد زكي وابنه الراحل هيثم، ويقيم فيها شقيقتي عمه “أحمد زكي”، وهما “منى وإيمان عطية”، مشيرا إلى أن آخر مرة زار فيها “هيثم” الزقازيق كان لحضور مراسم عزاء جدته.







