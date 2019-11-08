» السيطرة على حريق محدود داخل نادي حدائق الأهرام

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حسن علام- متابعات

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السيطرة على حريق محدود فى مطرانية العذراء

حريق

الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب في نادي حدائق الأهرام، اليوم الجمعة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر نادي حدائق الاهرام، بنطاق القسم.


وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارتي إطفاء، وتبين أن أفراد الأمن الإداري حاصروا النيران بواسطة طفايات الحريق، بعد إخلاء النادي.


ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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