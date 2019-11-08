منتخب مصر يفتتح التسجيل برأسية مصطفي محمد

افتتح اللاعب مصطفي محمد التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ29، من كرة رأسية على شمال الحارس، لتصبح النتيجة تقدم منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء.

وشارك اللاعب عمار حمدي بديلًا لناصر ماهر في الدقيقة 14، بعدما تعرض صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي للإصابة في الدقيقة الـ 11 من المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب مالي في المباراة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا والتي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر إلى 22 سبتمر.