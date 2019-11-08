» الإفتاء توضح حكم صيام يوم المولد النبوي

08 نوفمبر 2019 - 07:54 م

أوضح الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، حكم صيام يوم المولد النبوي، مؤكدًا أن صيامه ليس ببدعة، لكن بعض العلماء قالوا إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عيد، شرف بميلاد أشرف الخلق جميعًا.









وأضاف«وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم صيام يوم المولد النبوي؟ أن شرف الأيام بشرف الأحداث التي وقعت فيها، لافتًا إلى قول الشاعر: أعلمت أنك يا ربيع الأول تاج على هام الزمان مكلل، مستعذب الإلمام مرتقب اللقا كل الفضائل حين تقبل تقبل، ما عدت إلا كنت عيدا ثالثا بل أنت أحلى في القلوب وأجمل.







