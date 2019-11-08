» انهيار منزل من 3 طوابق في بني سويف

08 نوفمبر 2019 - 08:13 م

شهدت مدينة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بإحدى المناطق الشعبية بمدينة بني سويف.





وعلى الفور هرعت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وجار البحث عن وجود ضحايا.



