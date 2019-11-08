إثيوبيا تعلن تشغيل هذا السد بعد شهرين

08 نوفمبر 2019 - 08:36 م

انتهت إثيوبيا، من إنشاء 99% من سد "غينالي داو"، حيث أعلنت الشركة المشرفة على بنائه، أنه سيتم تشغيله بعد شهرين.

ويقع سد "غينالي داو"، في الجزء الجنوبي الشرقي من إثيوبيا، وتشرف على إنشائه شركة صينية.

يشار إلى أنه تم تخصيص450 مليون دولار للمشروع، الذي تقوم به مجموعة "جيزهوبا" الصينية على نهر جينالي داو.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن بناء السد قد اكتمل بنسبة 99?، وسيتم تشغيله بعد شهرين عند الانتهاء من الاختبار اللازم للعمل.

وتبلغ قدرة السد 254 ميجاوات، كما أنه قادر على استيعاب 2.5 مليار متر مكعب من المياه.