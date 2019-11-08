مصر تفتتح البطولة الإفريقية بالفوز على مالي بهدف نظيف

أنهى المنتخب الوطني الأوليمبي المباراة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا، بالفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، أحرزه اللاعب مصطفى محمد.

حيث افتتح اللاعب التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ29، من كرة رأسية على شمال الحارس، لتصبح النتيجة تقدم منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء

وخرج اللاعب صلاح محسن مصابًا قبل نهاية الوقت للأصلي للمباراة بدقائق، فيما شارك اللاعب عمار حمدي بديلًا لناصر ماهر في الدقيقة 14، بعدما تعرض صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي للإصابة في الدقيقة الـ 11 من المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب مالي في المباراة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا والتي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر إلى 22 سبتمر.

وبهذا الفوز يحرز المنتخب المصري أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة مؤقتًا، في انتظار مباراة الغد في نفس المجموعة بين منتخبي غانا والكاميرون.