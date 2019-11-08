» ترامب: أود حضور احتفالات ذكرى النصر الـ75 بموسكو

08 نوفمبر 2019 - 10:20 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن رغبته في حضورالاحتفالات التي ستقام بالعاصمة الروسية موسكو في 9 مايو/آيار 2020 بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.



وقال ترامب ردا على سؤال لمراسل وكالة "تاس" الروسية، في مقابلة مع الصحفيين بالبيت الأبيض إنه بالفعل تلقى دعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في الاحتفالات.

إلا أنه استدرك "تمت دعوتي (للحضور) في ذروة موسم الانتخابات، لكنني بالتأكيد سأفكر في الأمر"، مستدركاً "لكنني أرغب في الذهاب إن أمكن".

وأضاف ترامب "الاحتفال بنهاية الحرب مسألة مهمة للغاية، لذلك أقدر الدعوة".

كان بوتين قد وجه الدعوة لترامب لحضور الاحتفالات بموسكو على هامش قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

وتحتفل موسكو في 9 مايو من كل عام، بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، وهو عيد وطني تحتفل فيه روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، باستسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.