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غوتيريش: مرتاحون بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وفنزويلا

عرب وعالم

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

المصريون ووكالات

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن ارتياحه للتعاون بين المنظمة الدولية وفنزويلا بشأن القضايا الإنسانية بالبلاد.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
كما يأتي تعليقا على الاجتماع الخاص الذي عقده غوتيريش بمكتبه، الخميس، مع وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا.
وقال دوغريك إن غوتيريش أعرب خلال الاجتماع مع الوزير الفنزويلي عن "ارتياحه إزاء التقدم المحرز في التعاون بين سلطات كراكاس والأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية".
وأضاف أنه "من المهم ملاحظة أن هناك مشاكل إنسانية حقيقية في فنزويلا، وأن الأمم المتحدة تركز على حل هذه المشكلات".
وتابع: "كما يدعم الأمين العام أعمال وبيانات مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في فنزويلا".
والشهر الماضي، فازت فنزويلا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتنضم مع 13 دولة أخرى إلى المجلس المؤلف من 47 عضوا، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة عوضا عن الرئيس الشرعي للبلاد للرئيس نيكولاس مادورو، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
‎ وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي مادورو.
ورصدت الأمم المتحدة في خطتها للاستجابة الإنسانية في فنزويلا للعام الحالي، 223 مليون دولار أميركي، لمساعدة 2.6 مليون فنزويلي، وتركز على توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وحماية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود". -

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