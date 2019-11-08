العراق.. سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية في نينوى

08 نوفمبر 2019 - 10:40 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، سقوط 17 صاروخاً على مقربة من قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون شمالي العراق، دون تسجيل خسائر.



وفي بيان اطلعت عليها الأناضول، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة إن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على إطلاق 17 صاروخاً على قاعدة القيارة في محافظة نينوى (شمال)".

وأضاف البيان أن الصواريخ سقطت على مقربة من القاعدة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

من جانبه قال قائد الجيش في محافظة نينوى، اللواء الركن نومان الزوبعي، في بيان منفصل تلقت الأناضول نسخة منه: "تم الرد على الإرهابيين".

وأشار الزوبعي إلى "تدمير عجلة، وقتل 3 إرهابيين، والعثور على 3 صواريخ تم رفعها من مكان الحادث، وضبط عجلة ثانية محملة بقاعدة صواريخ قرب القاعدة"، دون توضيح هوية هؤلاء "الإرهابيين".

و"القيارة" هي قاعدة جوية يتمركز فيها جنود أمريكيون ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، وتستخدم الطائرات الحربية الأمريكية القاعدة في الحرب ضد التنظيم.

ولا يزال الآلاف من الجنود الأمريكيين ينتشرون في العراق ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا.