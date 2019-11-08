» إثيوبيا.. بدء تشغيل سد مائي جديد بعد شهرين

08 نوفمبر 2019 - 11:00 م

أعلنت أديس آبابا، الجمعة، عزمها تشغيل سد "غينالي داو 3" بعد نحو شهرين.



ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت شركة الكهرباء الإثيوبية، إن مشروع الطاقة المائية "غينالي داو 3" الجاري بناؤه في الجزء الجنوبي الشرقي من إثيوبيا سيبدأ تشغيله بالكامل بعد شهرين عند الانتهاء من الاختبارات اللازمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، أبراهام بلعي، أن المشروع اكتمل الآن بنسبة 99%، وأن السد يبلغ قدرته 254 ميغاوات من الكهرباء.



وحسب المصدر ذاته، تم إطلاق السد في عام 2010، ويبلغ ارتفاعه 110 أمتار، وطوله 426 مترًا، وقدرة استيعابه 2.5 مليار متر مكعب من المياه، ومتوقع أن يزيد طاقة توليد الكهرباء من 4.260 إلى 4.514 ميغاوات، وتبلغ تكلفته نحو 450 مليون دولار.

ونهر داو ينطلق من جنوب غرب إثيوبيا إلى الصومال، ويشكل مع نهر غينالي، نهر جوبا الذي يعد أحد أهم الأنهار في قارة إفريقيا، ويصب في المحيط الهندي.

ويأتي إعلان إثيوبيا عن قرب بدء تشغيل سد مائي جديد، بالتزامن مع تعثر مفاوضات مع مصر بشأن سد "النهضة" الذي تقوم بتشييده أديس آبابا منذ عام 2011. لكن سد "غينالي داو 3" لا يساهم بأي حصة في مياه نهر النيل؛ وبالتالي لا يؤثر بنائه على دولتي مصر والسودان.

والأربعاء، أجرت واشنطن وساطة بين وزاء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، لحل نزاع طال أمده بين القاهرة وأديس آبابا، قبل أن تعلن الأولى أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود"، وتحتاج إلى وسيط دولي.

وقال الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر الأربعاء، أن الاجتماع مع ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان سار بشكل جيد، وستتواصل المناقشات".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.