أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن ما يحدث للعرب

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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه رأى حلما لو تحقق فهو نجاة للعرب، وإذا لم يتحقق فهو ويل للعرب من شر قد اقترب، وسيقضي على أغلب الجنس العربي قائلا: " فوجئت بهاتف في المنام بيقولي تخيل لو إحنا قسمنا عدد العرب على قسمين، كونا بنصفه حلف الدفاع العربي المشترك، والنصف الآخر تركناه لدفاع الدول عن نفسها".
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي فضائية الحياة ، يوم الجمعة، أن قوام التحالف العربي سيبلغ حوالي مليون ونصف مقاتل، و9 آلاف دبابة، و25 ألف مدرعة حربية، و450 ألف سفينة حربية، و1300 قاذفة صواريخ، و9 آلاف مدفع ميداني، و2000 طائرة مروحية.


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