» "الموجي" يكشف سبب ضرب الهضبة على المسرح أمام جمهوره

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عمرو دياب
عمرو دياب

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قال الموسيقار يحيي الموجي، إن الفنان عمرو دياب زميل الطفولة والمعهد وقبل الشهرة، والصداقة مستمرة حتى الآن.
وأضاف «الموجي» في حوار مع برنامج «المساء مع قصواء»، عبر فضائية TeN، مساء الجمعة، أن الفنان عمرو دياب يعشق الراحلة أم كلثوم وهذا سر نجاحه حتى الآن.
وتحدث عن أحد مواقفه مع الهضبة، قائلا: "كنا على المسرح في أحد الأماكن في إحدى الحفلات، وفجأة لقيت حشرة كبيرة طايرة وقفت على ضهر عمرو وفجأة لقيت الحشرة بتطلع لفوق على جسمه، فروحت ضربته على ظهره عشان اقتلها".
وواصل: "قولت في نفسي لو الحشرة لزقت في جسمه هيرمي المايك ويجري، فاختارت اضربه على ظهره، بص لي وقالي فيه ايه، وكمل غناء".


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