» الكشف عن تفاصيل المشاجرة الكبرى بتدريبات الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل المشادة التي وقعت بين تامر عبد الحميد، وأيمن عبد العزيز وسيد حنفي، المدربين بقطاع الناشئين بالزمالك.



وتابع: «تواصلنا مع تامر عبد الحميد، ونفى ما تردد حول إقالتهم، وأكد أن ما حدث نرفزة ملعب»، مردفا: «حسب معلومتنا المشادة وصلت إلى شجار بالأيدي، حيث تدخل كابتن مدحت عبد الهادي لإنهاء المشكلة».





