» الكشف عن تفاصيل المشاجرة الكبرى بتدريبات الزمالك

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هيثم أحمد زكي

الكشف عن آخر كلمة نطقها هيثم أحمد زكي قبل وفاته

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كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل المشادة التي وقعت بين تامر عبد الحميد، وأيمن عبد العزيز وسيد حنفي، المدربين بقطاع الناشئين بالزمالك.
وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «المشادة وقعت بسبب اعتراض حنفي وعبد العزيز على إبداء تامر عبد الحميد رأي فني».
وتابع: «تواصلنا مع تامر عبد الحميد، ونفى ما تردد حول إقالتهم، وأكد أن ما حدث نرفزة ملعب»، مردفا: «حسب معلومتنا المشادة وصلت إلى شجار بالأيدي، حيث تدخل كابتن مدحت عبد الهادي لإنهاء المشكلة».


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