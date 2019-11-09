حديث غريب عن الموت قاله هيثم أحمد زكي قبل وفاته بـ15 يوما

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن آخر حوار دار بينه وبين الفنان هيثم أحمد زكي قبل 15 يوما من وفاته.
وقال "عبد العزيز" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : "غلبان و محترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) و عمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم".
وأضاف: "انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله...اخر مره و احنا بنتكلم من 15 يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك و ابويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم...السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا".
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