لأول مرة.. عرض آثار للرسول الكريم في المغرب

09 نوفمبر 2019 - 09:32 ص

حمل وفد خاص من الهند آثار تعرض لأول مرة وذلك بعد وصوله إلى مطار وجدة بالمغرب أمس الجمعة، وذلك لأجل الاحتفال بالمولد النبوي.

وتشتهر مدينة سلا المغربية بموكب الشموع الذي يجوب كل الشوارع في الاحتفال بالمولد النبوي.

يذكر أنه جاء في الحديث النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا إلا قليل ففي الحديث " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة".



